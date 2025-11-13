شريف صبحي يكشف لـ مصراوي حقيقة تدهور حالة شقيقه محمد صبحي

نفى الفنان والمخرج شريف صبحي، ما تردد عن تدهور الحالة الصحية لشقيقه الفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدا استياء الأسرة من الشائعات المثارة حول حالته.



وقال شريف صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "شقيقي محمد صبحي حاليا في العناية المركزة، يخضع للعلاج والمتابعة".



وتابع: "حالة شقيقي مستقرة، وإن شاء الله هيكون بخير، ولا صحة لما يتردد من شائعات حول حالته".



ونقل الفنان الكبير محمد صبحي للمستشفى، مؤخرا، إثر تعرضه لأزمة صحية.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة