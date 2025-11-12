شهد حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، مجموعة من أبرز إطلالات نجمات الفن، التي تراوحت بين الجريئة والأنيقة، وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

ومن بين الحاضرات: إلهام شاهين، داليا البحيري، ليلى علوي، يسرا، نيرمين الفقي، سلمى أبو ضيف، لبلة، درة، انتصار، نجلاء بدر، وغيرهن من نجمات الفن.

وشهد الحفل بعض تقاليع وإطلالات النجوم الغير معتادة مثل ظهور بعضهن بالنظارة الشمسية في الحفل الذي أقيم في ليل القاهرة.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

أحد حضور افتتاح القاهرة السينمائي لـ حسين فهمي: أنت حلو طول الوقت.. والأخير: عجزنا بقى

بفستان مطرز باللؤلؤ والكريستال.. سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي