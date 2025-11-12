إعلان

25 صورة.. أجمل إطلالات وتقاليع النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : نوران أسامة

11:50 م 12/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    يسرا (3)
  • عرض 25 صورة
    يسرا (1)
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    هالة سرحان
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي (1)
  • عرض 25 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان (1)
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي (7)
  • عرض 25 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 25 صورة
    لبلة (1)
  • عرض 25 صورة
    صفية العمري
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان (3)
  • عرض 25 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 25 صورة
    درة_1
  • عرض 25 صورة
    داليا شوقي (2)
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري (6)
  • عرض 25 صورة
    انتصار
  • عرض 25 صورة
    جومانا مراد (2)
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    إطلالة ميرهان حسين (2)
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين (2)
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، مجموعة من أبرز إطلالات نجمات الفن، التي تراوحت بين الجريئة والأنيقة، وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

ومن بين الحاضرات: إلهام شاهين، داليا البحيري، ليلى علوي، يسرا، نيرمين الفقي، سلمى أبو ضيف، لبلة، درة، انتصار، نجلاء بدر، وغيرهن من نجمات الفن.

وشهد الحفل بعض تقاليع وإطلالات النجوم الغير معتادة مثل ظهور بعضهن بالنظارة الشمسية في الحفل الذي أقيم في ليل القاهرة.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

أحد حضور افتتاح القاهرة السينمائي لـ حسين فهمي: أنت حلو طول الوقت.. والأخير: عجزنا بقى

بفستان مطرز باللؤلؤ والكريستال.. سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات نجمات الفن وزارة الثقافة المصرية نيرمين الفقي نجلاء بدر درة داليا البحيري ليلى علوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت