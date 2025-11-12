إعلان

حلق وسلسلة وبدلة غريبة.. أعرب إطلالات النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

11:09 م 12/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد جمال سعيد
  • عرض 6 صورة
    محمود عمرو ياسين
  • عرض 6 صورة
    نيقولا معوض
  • عرض 6 صورة
    أحمد عبدالحميد
  • عرض 6 صورة
    حازم ايهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، ظهور لافت لنجوم الفن بإطلالات كلاسيكية أنيقة ومميزة.

وحرص النجوم على الظهور على "الريد كاربت" والتقاط الصور التذكارية أمام الجمهور وعدسات التصوير.

وظهر العديد من النجوم بإطلالات غريبة، أبرزهم نيقولا معوض الذي اعتاد الظهور في المهرجانات يضع حلق في أذنة، ومحمود عمرو ياسين الذي ظهر مرتديا "بدلة كاجوال" ويضع سلسلة حول رقبته.

وظهر نجوم آخرين، بإطلالات غريبة، أبرزهم الفنان أحمد جمال سعيد، الفنان الشاب أحمد عبدالحميد، الفنان حازم إيهاب،

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السينمائي في دورته 46، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ويعيد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات النجوم في مهرجان القاهرة نجوم الفن بإطلالات كلاسيكية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت