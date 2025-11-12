كتبت- منى الموجي:

أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس المهرجان النجم حسين فهمي.

وقال هنو في كلمته "السيدات والسادة الحضور الكريم نجوم ومبدعين الفن السابع، يتجدد اللقاء في حضرة كاميرا السينما الساحرة، التي تمنحنا الفرصة لنحيا ألف حياة".

وتحدث عن اكتشاف غيّر وجه التاريخ وهو مقبرة توت عنخ آمون، وأن فن السينما يحيي هذه الاكتشافات وأن المتحف المصري أعاد لتلك اللحظة مجدها، وأصبح شاهدا على الإنسان المصري وقدرته الفريدة في أن يجعل من الحجر روحا ومن الصورة خلودا.

وتابع "أثق أن هذا الصرح العظيم سيكون بطلا لعشرات القصص التي لم ترو بعد، وستعيد كاميرا الفن السابع رواية الفصول الأخرى".

وأضاف وزير الثقافة "ندعوكم أن تبحروا في عالم السينما وتجعلوا من الفن وعدا جديدا للسلام والحياة والجمال، فالفن الحقيقي لا يعرض على شاشة فحسب بل في ضمير الإنسانية.. نعدكم بنسخة استثنائية".

وبدأ قبل قليل، افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، بينهم: المخرج يسري نصر الله، يسرا، صابرين، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد مجدي، نرمين الفقي، ميرهان حسين، حسين فهمي، ميس حمدان، تامر هجرس، محمد كريم، لبلبة، المخرج مجدي أحمد علي، درة، جومانا مراد، هاني رمزي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.