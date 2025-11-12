فستان فرعوني.. لبلبة تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

"شياكة وأناقة".. 25 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة لبلبة على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت لبلبة بإطلالة مميزة بفستان مزين بتطريزات فرعونية، ونسقت معه إكسسوارات ذهبية أضفت لمسة فخامة على حضورها على السجادة الحمراء.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

