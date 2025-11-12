إعلان

بفستان "شفاف وقصير".. إلهام شاهين تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

08:47 م 12/11/2025
  • عرض 2 صورة
    إلهام شاهين (1)

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ظهور جريء ومميز للنجمة إلهام شاهين.
وخطفت إلهام شاهين الأنظار على السجادة الحمراء بعد ظهورها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود "شفاف وقصير".


يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.


تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

