هيدي كرم تثير الجدل بمنشور غريب: "ادعولي ده أنا اللي مكبركم"

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم مؤخرًا محرك البحث "جوجل" بعد تداول الجمهور عدة صور لها عقب عقد قران الفنانة مي عز الدين على أحمد تيمور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على "تيك توك"، مقاطع فيديو تُظهر هيدي كرم برفقة أحمد تيمور، زوج مي عز الدين.



ونشرت هيدي كرم عبر خاصية الاستوري، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تغني على نغمات أغنية "ادعولي ده أنا اللي مكبركم"

يُذكر أن هيدي كرم شارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" إلى جانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، ومحمد علي رزق، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

