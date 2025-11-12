إعلان

هيدي كرم تثير الجدل بمنشور غريب: "ادعولي ده أنا اللي مكبركم"

كتب : سهيلة أسامة

04:36 م 12/11/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم (6)
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم (4)
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم (3)
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم (2)
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم (1)
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم على إنستجرام
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور وهيدي كرم 5
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور وهيدي كرم 4
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور وهيدي كرم
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم (5)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور (6)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور (5)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور (7)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور (2)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور (1)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور وهيدي كرم 2
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم مؤخرًا محرك البحث "جوجل" بعد تداول الجمهور عدة صور لها عقب عقد قران الفنانة مي عز الدين على أحمد تيمور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على "تيك توك"، مقاطع فيديو تُظهر هيدي كرم برفقة أحمد تيمور، زوج مي عز الدين.


ونشرت هيدي كرم عبر خاصية الاستوري، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تغني على نغمات أغنية "ادعولي ده أنا اللي مكبركم"

يُذكر أن هيدي كرم شارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" إلى جانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، ومحمد علي رزق، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضًا:
كريم محمود عبدالعزيز يكشف أصعب ما واجهه في الزواج.. (فيديو)

في نفس الشهر.. أحدث عرائس الوسط الفني

شرط وحيد أتمت به مي عز الدين زواجها.. ما هو؟

الفنانة هيدي كرم تثير الجدل الفنانة مي عز الدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح