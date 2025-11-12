إعلان

قبل انطلاقه.. 20 صورة لثنائيات خطفت الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

04:11 م 12/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد الفيشاوي وندى كامل_1
  • عرض 20 صورة
    آسر ياسين وزوجته_4
  • عرض 20 صورة
    الفنان حسين فهمي وزوجته_5
  • عرض 20 صورة
    أمير شاهين وزوجته_6
  • عرض 20 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي_3
  • عرض 20 صورة
    أمير شاهين_7
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج_9
  • عرض 20 صورة
    حازم إمام وزوجته_11
  • عرض 20 صورة
    أيمن بهجت قمر وزوجته_8
  • عرض 20 صورة
    شريف رمزي وزوجته_13
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي وأحمد داوود_14
  • عرض 20 صورة
    علي قاسم وزوجته_15
  • عرض 20 صورة
    شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن_12
  • عرض 20 صورة
    كريم فهمي وزوجته_17
  • عرض 20 صورة
    محمد الشرنوبي وراندا رياض_18
  • عرض 20 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي_19
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح_20
  • عرض 20 صورة
    عمر الشناوي وزوجته_16
  • عرض 20 صورة
    أحمد حلمي وزوجته منى زكي_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز الثنائيات التي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال الدورات السابقة للمهرجان، ظهرت هذه الثنائيات بإطلالات مميزة، ومن بينهم، أحمد حلمي ومنى زكي، بسنت شوقي ومحمد فراح، آسر ياسين وزوجته، أمير شاهين، كريم فهمي ودانيا البنهاوي، علا رشدي وأحمد داوود، محمد الشرنوبي وراندا رياض.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

إليكم 20 صورة لثنائيات على "الريد كاربت" في دورات المهرجان السابقة.

اقرأ أيضًا:

منال عبداللطيف تثير الجدل بخلع الحجاب بعد 12 عامًا (صور)

بعد عقد قرانها.. هذا ما قالته مي عز الدين عن مواصفات فتى أحلامها

ثنائيات مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح