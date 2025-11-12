ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز الثنائيات التي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال الدورات السابقة للمهرجان، ظهرت هذه الثنائيات بإطلالات مميزة، ومن بينهم، أحمد حلمي ومنى زكي، بسنت شوقي ومحمد فراح، آسر ياسين وزوجته، أمير شاهين، كريم فهمي ودانيا البنهاوي، علا رشدي وأحمد داوود، محمد الشرنوبي وراندا رياض.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

إليكم 20 صورة لثنائيات على "الريد كاربت" في دورات المهرجان السابقة.

