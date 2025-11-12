20 صورة..من هو أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت أنيقة.

إنجي علاء

شاركت السيناريست إنجي علاء جمهورها صورًا أثناء مشاركتها العرض الخاص لفيلم "السلم والتعبان"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة أنيقة باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي حلمي

نشرت الفنانة مي حلمي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت جيبة قصيرة باللون الأبيض ونسقتها مع جاكيت بنفس اللون.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض، ولاقت إعجاب جمهورها.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها صورة جديدة أبرزت أناقتها من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مصطفى شعبان

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره صورة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كاجوال.

سارة سلامة

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة بفستان جريء نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "سارة" بالجلسة مرتدية فستان جريء وأنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هايدي خالد

كشفت الفنانة هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري عن كواليس جديدة من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

نشرت هايدي صور ومقاطع فيديوهات من تحضيرات حفل الزفاف، والتقطت العديد من الصور التذكارية بطريقة عفوية حازت على إعجاب متابعيها، وكتبت هايدي: "تفاصيل صنعت هذا اليوم".

ساندي التونسية

نشرت الفنانة ساندي التونسية صورة جديدة عبر حسابها علىانستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة حازت على إعجاب متابعيها.