إعلان

نجوان محمد تكشف كواليس علاقتها بالمطرب الراحل إسماعيل الليثي

كتب : سهيلة أسامة

04:56 م 11/11/2025

المطرب الراحل إسماعيل الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة نجوان محمد عبر حسابها على "فيسبوك" حقيقة علاقتها بالمطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

وقالت: "برغم أني مش من أصحاب الركوب على التريندات، لكن دا كلام حصل حقيقي لما كان إسماعيل هنا في دبي، لما نزلنا فيديو بنغني فيه زي أي اتنين إخوات وعشرة، والصفحات بدأت تعبط، وكلكم عارفين اللي اتقال، والله شاهد أن إسماعيل من أنضف وأطيب الناس، وأنه الله يرحمه كان أخ غالي، وبمناسبة الحدث دا دار بينا كلام عن زوجته، وقال باللفظ أنا بحبها جدًا بس هي بتغير عليّا من كل الناس، وشغلنا فيه احتكاكات ومجاملات مع الناس، بس أنا بصراحة هرجعها لأنها حب عمري، وأنا عايز أربي بناتي".

وأضافت نجوان: "محدش يلوم الست لأنها كانت بتدعي من الغيرة أو الزعل، خاصة مع التسخين اللي على السوشيال، ربنا يصبرها على فقدها أغلى اتنين في حياتها".

وشهدت جنازة المطرب الراحل حضور مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان باسم سمرة، وسعد الصغير، وعبدالباسط حمودة، إلى جانب حشد من الأهالي ومحبي الراحل وأقاربه.

وحددت أسرة الفنان موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

يُذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

اقرأ أيضًا:
عمرو يوسف ينشر صور العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان ٢"

مظاهرة حب.. حلمي عبدالباقي ينعى إسماعيل الليثي

نجوان محمد الراحل إسماعيل الليثي كواليس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح