نجوان محمد تكشف كواليس علاقتها بالمطرب الراحل إسماعيل الليثي

شاركت المطربة نجوان محمد عبر حسابها على "فيسبوك" حقيقة علاقتها بالمطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

وقالت: "برغم أني مش من أصحاب الركوب على التريندات، لكن دا كلام حصل حقيقي لما كان إسماعيل هنا في دبي، لما نزلنا فيديو بنغني فيه زي أي اتنين إخوات وعشرة، والصفحات بدأت تعبط، وكلكم عارفين اللي اتقال، والله شاهد أن إسماعيل من أنضف وأطيب الناس، وأنه الله يرحمه كان أخ غالي، وبمناسبة الحدث دا دار بينا كلام عن زوجته، وقال باللفظ أنا بحبها جدًا بس هي بتغير عليّا من كل الناس، وشغلنا فيه احتكاكات ومجاملات مع الناس، بس أنا بصراحة هرجعها لأنها حب عمري، وأنا عايز أربي بناتي".

وأضافت نجوان: "محدش يلوم الست لأنها كانت بتدعي من الغيرة أو الزعل، خاصة مع التسخين اللي على السوشيال، ربنا يصبرها على فقدها أغلى اتنين في حياتها".

وشهدت جنازة المطرب الراحل حضور مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان باسم سمرة، وسعد الصغير، وعبدالباسط حمودة، إلى جانب حشد من الأهالي ومحبي الراحل وأقاربه.

وحددت أسرة الفنان موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

يُذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

اقرأ أيضًا:

عمرو يوسف ينشر صور العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان ٢"





مظاهرة حب.. حلمي عبدالباقي ينعى إسماعيل الليثي



