تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بصوته في انتخابات مجلس النواب "المرحلة الأولى" والتي تعقد حاليا وبدأت منذ صباح أمس وتنتهي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتوجه رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى دائرته والتي تتواجد في نطاق منطقة الدقي

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وعلق عليها: "خليك إيجابي وشارك صوتك بيفرق

انتخابات مجلس النواب".

من ناحية أخرى يواصل الفنان تامر عبدالمنعم الإشراف على برنامج الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والذي قام بإعتماده رئيس قطاع المسرح المخرج هشام عطوة ويقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وقرر الفنان تامر عبد المنعم بأن يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لفقرات استعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية.

بينما تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية فقراتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع بينما يعرض مسرح البالون مسرحية الأطفال عيد سعيد جدا كل إثنين صباحا للنجمين رضا إدريس وحسن عبد الفتاح، وإخراج محمد مصطفى.

وتختتم فعاليات الأسبوع بالعرض المسرحي الاستعراضي نوستالجيا 80/90 وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع