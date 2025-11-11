الصور الأولى من جنازة المطرب إسماعيل الليثي

تصوير- أحمد مسعد

وصل منذ قليل جثمان المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي إلى مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز ٣٦ عامًا، متأثرًا بإصاباته التي لحقت به إثر حادث سير مروع، وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

اقرأ أيضًا:

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها

بداية المشوار.. حميد الشاعري في صورة نادرة مع محمد منير

درة تتألق وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: أيقونة الجمال والأناقة

ريخا جنشا تشارك بعرض الفيلم المُرمم "أومراو جان" في "البحر الأحمر السينمائي"