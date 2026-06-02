أحيا السيناريست عمرو محمود ياسين ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود ياسين، والتي توافق اليوم 2 يونيو، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

تعليق عمرو محمود ياسين

ونشر عمرو صورة أرشيفية تجمعه بوالده في مرحلة الطفولة، وعلق عليها قائلًا: "اليوم يمر عيد ميلاد أبي... محمود ياسين. تمر السنوات لكن حضوره لا يغيب... صوته وملامحه وقيمته وحنانه ما زالوا يعيشون فينا كأنهم لم يبتعدوا لحظة".

وأضاف: "لم تكن فقط أبًا عظيمًا، بل كنت سندًا وقدوة واسمًا كبيرًا حملناه بمحبة وفخر ومسؤولية، في يوم ميلادك لا أملك إلا الدعاء لك... رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته، الفاتحة والدعاء لأبي الحبيب".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض.

نبذة عن الفنان الراحل محمود ياسين

ويُعد محمود ياسين أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ وُلد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1964، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين.

ومن أشهر أعماله: "الخيط الرفيع"، "حكاية بنت اسمها مرمر"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "سوق العصر"، "العصيان".

اقرأ أيضًا:

عبير صبري عن رحيل سهام جلال: "لغاية امتى الفنانين هتموت مقهورة"





20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال



