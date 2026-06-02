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بكلمات مؤثرة.. فيفي عبده تنعى الفنانة الراحلة سهام جلال

كتب : سهيلة أسامة

08:53 م 02/06/2026

سهام جلال

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نعت الفنانة فيفي عبده الفنانة الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية، عن عمر ناهز 54 عامًا.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة سهام جلال في ذمة الله، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

جنازة الفنانة سهام جلال

وأُقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها والمقربين منها، وحضر من الوسط الفني الفنان أحمد منير لتوديعها إلى مثواها الأخير.

آخر أعمال الفنانة سهام جلال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سهام جلال، ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "عوالم خفية"، والذي عرض عام 2018، بطولة النجم عادل إمام.

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