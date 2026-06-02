نعت الفنانة غادة إبراهيم، الفنانة سهام جلال التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ماذا كتبت غادة إبراهيم؟

وكتبت غادة إبراهيم، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

وأضافت: "مع السلامة يا سهام يا حبيبة قلبي يا جدعة يا طيبة يا أم قلب طفل لا يعرف الزعل ولا الحقد، ربنا يرحمك يا حبيبتى ويحسن مثواكي ويغفر ليكي ويسكنك فسيح جناته عزائي لأسرتك الكريمة ولكل محبيكي، ربنا يصبرنا جميعًا".

وفاة الفنانة سهام جلال

ورحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا اليوم، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استلزمت نقلها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وأقيمت جنازتها بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس

أبرز أعمال الفنانة سهام جلال

ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "فيلم ثقافي"، "حرب أطاليا"، "أين قلبي"، وغيرها من الأعمال.

