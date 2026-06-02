اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، طهران بالسعي لتعطيل المساعي الدبلوماسية القائمة بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن التدخل الإيراني يهدف إلى الحصول على الفضل السياسي في حال التوصل إلى أي اتفاق سلام مستقبلي.

وأوضح روبيو أمام المشرعين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا لاعتبار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية مسارا "منفصلا ومتميزا عن إيران"، في حين تحاول طهران دمج الملفات ببعضها البعض.

أهداف طهران في مفاوضات إسرائيل ولبنان

أكد روبيو أن إيران تحاول عرقلة أي جهد للتعاون بين إسرائيل ولبنان وإطالة أمد المفاوضات، لكي تنسب لنفسها الفضل في فرض الاتفاق عبر ممارسة الضغوط.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بالتعامل مع الحكومة الشرعية في لبنان، مشددا على أن حزب الله لا يعد ندا للدولة من حيث التمثيل أو المسؤولية الرسمية.

وتزامن ذلك مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات الفنية على مستوى الخبراء بين إسرائيل ولبنان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، برعاية ووساطة مباشرة من واشنطن لتقريب وجهات النظر بعيدا عن تأثيرات حرب إيران وتدخلاتها الإقليمية.

موقف واشنطن من حزب الله

أوضح روبيو أن التحدي الجوهري لا يزال يتمثل في "نزع سلاح حزب الله وتجريده من قوته"، بالتوازي مع العمل على تقوية الحكومة اللبنانية، منتقدا مستوى جاهزية القوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أنها ليست في المستوى المطلوب حاليا.

وأضاف روبيو أن هناك عناصر داخل الجيش اللبناني لا تلتزم بالمعايير المطلوبة، حيث تقوم في بعض الحالات بتسهيل المهام والتعاون مع حزب الله.