وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وذلك عقب وفاة الفنانة سهام جلال، معبرة عن استيائها من الاهتمام الكبير بها بعد رحيلها.

ماذا قالت ريهام سعيد بعد وفاة سهام جلال؟

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة الفنانة سهام جلال وكتبت: "دلوقتي بقت مهمة وأخبارها في كل مكان؟ عشان ماتت خلاص ففي حاجة نتكلم فيها؟ عشان هنصور الجنازة والعزاء وهايدخل لنا دولارات؟".

وأضافت: "ياما كانت عايزة تظهر وفيديوهات وسوشيال ميديا وبتحاول تقول أنا أهو، بس للأسف التمثيل بالذات الناس بتتفق مين يشتغل ومين يقعد في البيت".

وتابعت: "طلبت المساعدة من الزملاء وهي عارفة إن محدش بيساعد غير لو في مصلحة، بقت مهمة وأخبارها كتير بعد ما ماتت بقت مهمة عشان ماتت، لكن وهي عايشة وسطينا بتحاول تقول أنا موهوبة وموجودة محدش عبرها، خصوصا إن اللي بيشتغل شغلنا ده مابيعرفش يشتغل حاجة تانية".

واستكملت: "لازم نموت عشان نتقدر، ياما خرجت محدش صورها، بس دلوقتي ملمومين حوالين نعشها عشان يتسابقوا يصوروها وهي جثة.. في رخص كده؟ الله يرحمك، أكيد رحتي للأحسن والأعظم والأرحم".

موعد ومكان عزاء سهام جلال

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة سهام جلال غدا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها خلال الساعات الماضية.

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