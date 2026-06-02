تسبب رد الفنانة راندا البحيري على أحد المتابعين الذي نصحها بارتداء الحجاب، جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة، حينما كتبت راندا البحيري نعي للفنانة سهام جلال على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا سهام ويغفر لك ويصبر أهلك، الموت مبيفرقش بين صغير وكبير".

وفوجئت برد من أحد المتابعين الذي علق وكتب: "نلحق نتحجب يا فنانة عشان الموت مبيفرقش"، لترد عليه وتعلق: "يعني هو الحجاب اللي هيدخلني الجنة؟".

وفي هذا التقرير نستعرض 5 فنانات أعلنوا ارتداء الحجاب مؤخرًا.

جميلة عزيز

كشفت الفنانة جميلة عزيز عن أسباب قرار ارتدائها الحجاب، موضحة أن هذه الخطوة جاءت بعد تعرضها لوعكة صحية في ديسمبر 2023.

وأكدت أنها ما زالت متمسكة بمسيرتها الفنية ولم تتخذ قرار الاعتزال، لكنها فضلت الاعتذار عن بعض الأعمال التي لا تتوافق مع ارتدائها للحجاب.

إيمان الشريف

لفتت الفنانة الشابة إيمان الشريف الأنظار بعد ظهورها بالحجاب خلال أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث شاركت متابعيها صورًا جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مي فخري

أعلنت الفنانة مي فخري ارتداء الحجاب وابتعادها عن التمثيل، في خطوة شكلت تحولًا كبيرًا في مسيرتها المهنية، وكشفت عن قرارها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها بالحجاب وأرفقتها بدعاء طلبت فيه الثبات.

عنايات صالح

أعلنت الفنانة عنايات صالح، ارتدائها الحجاب منذ نحو أربع سنوات، مشيرة إلى أن هذا القرار كان أحد الأسباب الرئيسية وراء ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

حلا شيحة

أعلنت الفنانة حلا شيحة ارتداءها الحجاب السنوات الماضية، وذلك من خلال أحدث ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها صورًا ومقاطع مصورة ظهرت خلالها بالحجاب.

سما المصري

شهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة إعلان عدد من المشاهير اتخاذ خطوات جديدة في حياتهم الشخصية، كان من أبرزها ارتداء الحجاب وإجراء تغييرات ملحوظة على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت الفنانة سما المصري في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، متأثرة بالبكاء، مطالبة جمهورها بعدم تداول أو إعادة نشر صورها القديمة التي تعود إلى ما قبل ارتدائها الحجاب.

أسما شريف منير

أعلنت أسما ابنة الفنان شريف منير، ارتداءها الحجاب، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، أعربت خلالها عن سعادتها بهذه الخطوة، مؤكدة أنها شعرت بأنها القرار المناسب بالنسبة لها.

كما أجرت أسما تعديلات على حسابها الرسمي، حيث حذفت معظم صورها السابقة التي ظهرت فيها دون حجاب، وأبقت على عدد محدود من الصور الشخصية والعائلية التي تجمعها بوالدها وابنتها.

وفاة الفنانة سهام جلال

ورحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا اليوم، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استلزمت نقلها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وأقيمت جنازتها بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس

أبرز أعمال الفنانة سهام جلال

ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "فيلم ثقافي"، "حرب أطاليا"، "أين قلبي"، وغيرها من الأعمال.

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