شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش

ونشرت نسرين مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خطفت بها الأنظار بجمالها وأناقتها، ظهرت فيها مرتدية فستان باللون الأزرق السماوي أنيق أبرز رشاقتها.

وحازت الصور على تفاعل كبير من متابعيها، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: ""قمر الزمان"، و"حورية البحر"، و"عروسة البحر"، و"أجمل واحدة في الكوكب"، و"نجمة الفن".

نسرين طافش في مسلسل "أنا وهو وهم"

تخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم" الذي كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير، قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

