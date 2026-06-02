ثمن الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الحزمة الأخيرة من القرارات التي اتخذها وزير المالية، أحمد كجوك، والهادفة إلى تسريع وتبسيط عمليات الإفراج الجمركي، معتبرًا إياها دفعة قوية للاستثمارين الصناعي والتجاري، وترجمة فعلية لتطلعات المصنعين والمستوردين في السوق المحلي.

وقال الدسوقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" عبر شاشة "الحياة"، إن تقليص مدة بقاء البضائع في الموانئ لتخرج في أقل من يوم واحد، سيلعب دورًا بارزًا في تقويض مصاريف الأرضيات والغرامات الناتجة عن التأخير، مؤكدًا أن هذا التراجع في النفقات الإضافية سيلمسه المواطن بشكل مباشر عبر انخفاض أسعار السلع النهائية بالأسواق.

انتظام الإنتاج وتعزيز التنافسية

وأضاف أن التدفق السريع للمواد الخام والمدخلات الأولية إلى خطوط الإنتاج يضمن استمرار العمل داخل المصانع دون توقف، كما يرفع من كفاءة التشغيل من خلال الحد من تكدس المخزون وفترات الانتظار الطويلة، مما يساهم في نهاية المطاف في وفرة الإنتاج المحلى وزيادة قدرته على المنافسة.

تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن التسهيلات الجمركية الجديدة من شأنها تخفيف الضغوط التمويلية عن كاهل المصنعين والتجار على حد سواء، الأمر الذي يقلص كلفة التصنيع وسلاسل الإمداد، ويخلق مناخًا استثماريًا واعدًا يشجع على التوسع وضخ رؤوس أموال جديدة.

مواجهة البيروقراطية وتحقيق التوازن

واختتم الدسوقي تصريحاته مشددًا على أن القضاء على التعقيدات الإدارية وتطوير المنظومة الجمركية يمثلان حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني مرن، لافتًا إلى أن هذه الرؤية توازن بذكاء بين دعم الإنتاج وتلبية متطلبات المستهلك، بما يتماشى مع خطط الدولة لإنعاش الحركة الصناعية والتجارية.