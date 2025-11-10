إعلان

قبل إعلان الطلاق.. كيف عبر كريم محمود عبدالعزيز عن حبه لـ آن الرفاعي؟

كتب- مروان الطيب:

09:53 م 10/11/2025
    مداخلة كريم محمود عبد العزيز مع ان الرفاعي

كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن طلاقه رسميا من زوجته آن الرفاعي، وذلك في بيان رسمي نشره عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام.

وكان البيان كالتالي: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي، لأن ربنا كتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وقبل الطلاق بشهرين تقريبا، كان برنامج "هي وبس" للمذيعة رضوى الشربيني، استضاف مصممة الأزياء آن الرفاعي وشهدت إحدى فقرات الحلقة، مداخلة هاتفية رومانسية للفنان كريم محمود عبدالعزيز، قام خلالها بدعم آن بعد قرارها بالعمل على خط أزياء خاص بها.

وقال كريم في مداخلته: "أكيد كنت عايز أشجعها وبقيت بحب الست لما تشتغل ويمكن زمان مكنتش مدرك الحكاية دي، ومع الوقت بقيت حابب جدا فكرة إن الست تشتغل ويبقى ليها شغلها الخاص، وتطلع أفكارها وتبدع في شغلها".

وتابع: "ولو أنا داخل مسلسل هخليها تصمم الملابس، وإحنا بناخد رأي بعض في كل حاجة سواء في شغلي أو شغلها، ومحدش فينا هيبقى عايز يكدب على التاني وكل واحد فينا عايز التاني ينجح، وعايز أقولها بحبك وإن شاء الله المشروع بتاعها يكسر الدنيا اكتر ونوصل للعالمية مع بعض إن شاء الله".

شهدت الأيام الماضية تداول أنباء تفيد بوقوع انفصال رسمي بين كريم محمود عبدالعزيز ووالدة بناته آن الرفاعي، كما ارتبط اسم كريم بشائعة ارتباط بنجمة شهيرة.

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه الجديد "طلقني" وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

آن الرفاعي كريم محمود عبدالعزيز طلاق كريم محمود عبدالعزيز

