"جاكت قصير".. أحدث جلسة تصوير لـ داليا البحيري بإطلالة جريئة تخطف الأنظار
كتب : معتز عباس
خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار المتابعين، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت داليا البحيري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية جاكت شتوي مميز فوق الركبة.
لاقت الصور إعجاب الجمهور الذي تفاعل كثيرًا مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أيقونة الجمال"، "قمر منور الدنيا"، "الجمال والأنوثة"، "أشيك واحدة"، "الجميلة والأنيقة".
كانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.
