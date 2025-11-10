إعلان

آيتن عامر ناعية إسماعيل الليثي: "ربنا يجمعك بابنك في الجنة زي ما كنت عايز"

كتب - معتز عباس:

08:23 م 10/11/2025

أيتن عامر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة آيتن عامر على نعي المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي ، والذي وفاته المنيه، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ36 عامًا.

ونشرت أيتن مجموعة صور لـ إسماعيل الليثي ونجله "رضا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: :مع السلامة يا ابو قلب طيب، ربنا يرحمك ويصبر اهلك، ربنا يجمعك بابنك في الجنة زي ما كنت عاوز".

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع

تدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا.

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.

44

اقرأ أيضا..

انهيار زوجة إسماعيل الليثي عقب سماعها خبر رحيله

أول تعليق من شيماء سعيد بعد وفاة إسماعيل الليثي: راح مني

إسماعيل الليثي أيتن عامر ضاضا الليثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)