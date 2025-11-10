حرصت الفنانة آيتن عامر على نعي المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي ، والذي وفاته المنيه، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ36 عامًا.

ونشرت أيتن مجموعة صور لـ إسماعيل الليثي ونجله "رضا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: :مع السلامة يا ابو قلب طيب، ربنا يرحمك ويصبر اهلك، ربنا يجمعك بابنك في الجنة زي ما كنت عاوز".

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع

تدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا.

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.

