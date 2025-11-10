أول تعليق من شيماء سعيد بعد وفاة إسماعيل الليثي: راح مني

رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخوله في غيبوبة حتى فارق الحياة.

وفي تعليقها الأول على الوفاة، نشرت شيماء سعيد زوجة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "إسماعيل راح مني.. إسماعيل مات".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي على نعي الليثي، منهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بدرية طلبة وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته، وكتبت الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".