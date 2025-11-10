بالصور.. أبرز المحطات بمشوار محمد صبحي بعد نقله للمستشفى

ولد في حي إمبابة وفقد ابنه العام الماضي.. معلومات عن إسماعيل الليثي



يخضع الفنان الكبير محمد صبحي، للعلاج في إحدى المستشفيات، إثر معاناته من أزمة صحية.



وقال جمال صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "الفنان محمد صبحي تعب شوية وبنعمل حاليا فحوصات وأشعة، وخلال ساعات إن شاء الله هيخرج من المستشفى".



ويعد الفنان الكبير محمد صبحي، من أبرز رموز الساحة الفنية، إذ قدم خلال مسيرته مجموعة من أبرز الأعمال الفنية.

- ولد محمد صبحي في 3 مارس عام 1948 بالقاهرة، عشق الفن منذ نعومة أظافره فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج



- تخرج من المعهد عام 1970 بتقدير امتياز، فتم تعيينه معيدا بالمعهد.

- بدأ محمد صبحي مشواره الفني في عام 1968، وشارك في عروض مسرحية عديدة، منها كومبارس الموسم، وهاللو شلبي.



- صعد نجمه في عالم المسرح، بعد بطولته مسرحيات شهيرة، منها: "انتهى الدرس ياغبي، علي بيه مظهر، الجوكر".



- في عام 1980، افتتح استوديو الممثل مع صديقه وخريج دفعته الكاتب المسرحي لينين الرملي، وقدما معا مجموعة من أبرز المسرحيات، منها: إنت حر، الهمجي، تخاريف، وجهة نظر.

- شارك محمد صبحي، في بطولة عدة أفلام، ومنها أبناء الصمت، الكرنك، بالوالدين إحسانا، أين المفر، ولعب بطولة أكثر من فيلم، ومنها: (أنكل زيزو حبيبي، هنا القاهرة، العبقري خمسة، الشيطانة التي أحبتني، العميل 13) وغيرها.

- قدم مجموعة من أبرز المسلسلات الكوميدية، ومنها: فرصة العمر، رحلة المليون، وسنبل بعد المليون، يوميات ونيس، فارس بلا جواد، رجل غني فقير جدا، ملح الأرض، شملول، أنا وهؤلاء، عايش في الغيبوبة.

- أعاد تقديم مجموعة من أبرز مسرحيات الفنان نجيب الريحاني، ولعب بطولتها وتولى إخراجها، ومنها: لعبة الست، وغزل البنات، ومن التراث المسرحي، قدم مسرحية سكة السلامة.



- أسس مدينة سنبل للفنون، وقدم على مسرحها، مجموعة مسرحيات، منها خيبتنا، وعيلة اتعملها بلوك، فارس يكشف المستور.

- تزوج من الفنانة الراحلة نيفين رامز وأنجب منها ولدا وبنتا.



- خضع الفنان الكبير محمد صبحي، في أغسطس الماضي، للعلاج في إحدى المستشفيات.



- منح اتحاد المبدعين العرب، وسام التفرد الإبداعي إلى الفنان محمد صبحي، تقديرا لمسيرته الثرية التي جسد خلالها أسمى معاني الفن الأصيل القائم على القيم والمبادئ، ليؤكد أن رسالته لم تكن يوما مجرد ترف فني، بل كانت وما زالت مشروعًا ثقافيًا وإنسانيًا متكاملًا.