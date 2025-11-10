يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة تُعرض اليوم الاثنين في التاسعة والنصف مساء، السيدة نيفين حفيدة الفنان زكي رستم، والسيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو، والسيدة إيمان ابنة الفنان سيد زيان، حيث تكشف الضيفات عن ملامح إنسانية لم يعرفها الجمهور عن هؤلاء النجوم الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الفن المصري.

وتتطرق الحلقة إلى تفاصيل حياتهم الخاصة، وأغرب عاداتهم، وأصعب المواقف التي مروا بها، إلى جانب عرض مقتنيات نادرة من تراثهم الفني، مثل العصا الشهيرة لزكي رستم وقبعة سيد زيان، في محاولة لإعادة إحياء روح الزمن الجميل الذي ما زال يسكن وجدان المصريين.

كما تكشف حفيدة زكي رستم عن أصولها الملكية حيث أن والدتها الأميرة نادية من العائلة المالكة في روسيا، وتجيب عن أسئلة هل كان زكي رستم قويا وصارما في المنزل مثل ما يظهر في السينما وهل كان إنسان اجتماعي أم يحب العزلة، وأقرب الفنانين إلى قلبه وهل كان يهتم بالجوائز والتكريمات ولماذا لم يتزوج وسر لقب راهب الفن، وعشقه لأدوار الشر، وهل فكر الفنان الكبير في كتابة مذكراته

كما تتحدث السيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو عن أبرز أعماله الفنية والمونولوجات التي كان يقدمها، وهل كان لدية ورشة صغيرة يصنع بها العرائس بنفسه، وايضا عشقه للجلوس مع الناس على القهاوي وسر طاقيته الشهيرة واللبس البلدي



كما تتحدث السيدة إيمان عن والدها الفنان سيد زيان وكواليس خاصة عنه وصوته العذب في الغناء، وأيضا تعرض الحلقة فيديو له وهو يغني في حفل زفافها، وهل قامت بعمل أغنية لوالدها وأدخلت صوتها في الأغنية بعد وفاته وهل كان يحب السينما أكثر أم المسرح وأصعب موقف في حياته، كما تتحدث عن اللحظات الصعبة الأخيرة في حياته ومرضه

