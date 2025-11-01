إعلان

بملابس جريئة داخل الجيم.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم بالـ"سيلفي" والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

01:23 م 01/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هيدي كرم (2)
  • عرض 3 صورة
    هيدي كرم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها داخل صالة الجيم.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت من خلالها مرتدية ملابس جريئة داخل صالة الجيم، عبر حسابها على إنستجرام،
وعلقت: "مكاني السعيد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، القمر، إيه العسل ده، الرياضة وجمالها، الجيم منور يا فنانة".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

هيدي كرم سيلفي اطلالة هيدي كرم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة