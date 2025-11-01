شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها داخل صالة الجيم.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت من خلالها مرتدية ملابس جريئة داخل صالة الجيم، عبر حسابها على إنستجرام،

وعلقت: "مكاني السعيد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، القمر، إيه العسل ده، الرياضة وجمالها، الجيم منور يا فنانة".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.