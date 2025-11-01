دنيا سمير غانم تتفاعل مع تريند المتحف الكبير: "مصرية وأفتخر"

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة فرعونية لها تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وذلك تزامنا مع حفل افتتاح المتحف اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.

ونشرت دنيا، صورتها بالملابس الفرعونية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مصرية بنت مصريين وأفتخر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ما شاء الله، ايه الجمال ده، متألقة دايما، أحلى واحدة".

يُذكر أن، آخر أعمال دنيا سمير غانم فيلم "روكي الغلابة" الذي تدور أحداثه حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية لأحد رجال الأعمال، لتجد نفسها في مواقف كوميدية مشوقة. وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، والعمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج أحمد الجندي.