كريم فهمي يوضح حقيقة اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026

رد الفنان كريم فهمي، على ما تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة النماضية، بشأن اعتذاره عن مشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسلها الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وحل كريم فهمي ضيفا على برنامج "ET بالعربي" وعن حقيقة الخبر قال": "معرفش الناس دي بتجيب الاخبار منين، وانا قريت الخبر زيي زي الناس، انا لا قلت كده ولا اتكلمت في الموضوع ده اصلا ولا حد عارف أي حاجة عن أي حاجة، انا وياسمين أصدقاء جدا واتشرف اني اشتغل معاها مرة واتنين وعشرة لما تكون الظروف مناسبة، وخليكوا متأكدين مليون في المية ان محدش فينا هيتردد وقوله يارب اننا نشتغل مع بعض 60 عمل قدام".

وكان آخر مشاركات كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في مسلسل "وتقابل حبيب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن كريم فهمي يشارك ببطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط عدد من نجوم السينما المصرية ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

