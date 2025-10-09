منى زكي ودرة ومي عمر .. كيف علقت النجمات على أحدث ظهور لـ شيماء سيف؟

تألقت الفنانة شيماء سيف في جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Vogue Arabia، خطفت خلالها الأنظار.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مجموعة صور من الجلسة، وعلّقت: "متفائلة، أصيلة، واثقة، في هذا الشهر، نكتشف الوجه الآخر للممثلة والكوميدية المصرية شيماء سيف، ترفض شيماء الاستسلام لضغوط مجتمع يميل لتحميل المرأة العربية مسؤوليات تفوق مسؤوليات الرجل، بل ترى أن انتقاداته دليل على قوة المرأة وتأثيرها".

وأضافت المجلة نقلًا عن شيماء سيف: "أفضل أن أكون دائمًا مصدرًا لسعادة الناس وليس لحزنهم"، دائمًا عندما أقابل الناس في الشارع يكون طلبهم الدائم مني أن أُكثِر من الأعمال التي تضحكهم وتساعدهم على الهرب من ضغوطات الحياة".

وتفاعلت النجمات مع أحدث جلسة تصوير لشيماء سيف وجاءت التليقات كالتالي:" وضعت منى زكي عدد من القلوب، وكتبت مي عمر شيماء الجميلة، ووضعت هدى المفتي قلوبا حمراء، وكذلك غادة عبد الرازق، وكتبت درة "حبيبتي"،وكتبت مايان السيد:"قمر".

يذكر أن شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

