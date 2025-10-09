صبري عبد المنعم: "شوفت السيدة مريم العذراء ووصفتلي طبيب في فرنسا"

حلّ الفنان صبري عبد المنعم ضيفًا على برنامج "كلام ستات" مع الإعلامية ياسمين عز، وروى خلال لقائه واقعة روحانية عاشها تتعلق برؤيته للسيدة مريم العذراء.

وقال صبري: "حضرتها جاتلي، وكانت عيني وصلت لمرحلة مش لذيذة، وقالتلي صبري إنت مش هتروق إلا لو روحت لدكتور في جنوب فرنسا، وسنة 1988، روحت أمريكا مع سمير غانم الله يرحمه نعمل مسرحية (فارس وبني خيبان)، وجاتلي الرؤية دي، وتاني يوم وأنا ماشي في وسط البلد، لقيت السفارة الفرنسية، والباسبور معايا، وأخدت التأشيرة مجانًا وفي الوقت اللي أنا عايزه".

وأضاف: "كان ليا خالي هناك، وحصلت مشاكل في السفر، لكن في النهاية روحت فرنسا، وخالي وداني السفارة، وروحت للدكتور اللي قالتلي عليه السيدة مريم، وطلع حقيقي، وعالجني، ووقتها اكتشفوا نوع نادر من الفيروسات في عيني، وبعد العلاج النوبات قلت كتير، الغريب إن الصور اللي اتصورتها في البلد دي كانت طالعة ظل أبيض وأسود".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم كان مشاركته في مسلسل "سراب"، من بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، دياموند بو عبود، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.

