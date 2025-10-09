تعرف على موعد حفل آمال ماهر وبهاء سلطان بقصر القبة

يستعد الفنان بهاء سلطان والفنانة آمال ماهر، لإحياء حفل غنائي ضخم، من المقرر إقامته في قصر القبة بالقاهرة، يوم 28 نوفمبر المقبل.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يُذكر أن الفنانة آمال ماهر كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في قصر عابدين، شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بهاء سلطان كان ألبومه "رسيني"، الذي طرحه عام 2025، ويضم 5 أغنيات، منها: "صاحبي يا صاحبي" (تتر مسلسل "ولاد الشمس")، و"حب حياتي" (أغنية لفيلم "الهوى سلطان")، و"أنا من غيرك" (الأغنية الدعائية لنفس الفيلم).



اقرأ أيضًا:



خالد جلال ناعيا عمرو دوارة: فقدنا ناقدا ومؤرخا كبيرا للمسرح المصري





إلهام شاهين تحتفل بتكريمها في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة جدًا





نهى صالح تتعرض لوعكة صحية وتنقل إلى المستشفى (صور)







محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف



