شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، احتفلت فيه بإنجازات شهر أكتوبر، بالتزامن مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة

ونشرت "هالة" صورة لعلم مصر، وعلّقت قائلة: "أكتوبر شهر الانتصارات بدأنا بخير ربنا، وسد النهضة وملء كل الخزانات، ووصول مياه النيل لوادي النطرون، والانتهاء من بناء صوامع تخزين الغلال وثلاجات التبريد، ووصول منتخبنا للمشاركة في كأس العالم، ووقف الحرب، وتوقيع اتفاقية السلام يوم الأحد إن شاء الله".

وتابعت: "وأخيرًا يتوّج بنهاية الشهر بافتتاح أهم وأكبر متحف في العالم.. عمار يا مصر، شكرًا للدولة المصرية، وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الإنجازات، والأهم شعورنا جميعًا بالأمان. وتحيا مصر.. إحنا لسه في أول الشهر، تتوقعوا إيه في بقية الشهر؟".

يذكر أن هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش المعروض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

