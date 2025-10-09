إلهام شاهين تحتفل بتكريمها في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة جدًا

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة من مشاركتها في فعاليات المهرجان الدولي للأفلام القصيرة جدًا، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وعلّقت "شاهين" على الصور قائلة: "شكرًا للمهرجان الدولي للأفلام القصيرة جدًا على هذا التكريم، ومبروك لكل المكرمين.. د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون المصرية، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والناقدة ماجدة موريس، والأستاذ عبد الله من السعودية أستاذ بكلية الإعلام بالرياض، ومبروك للفائزين بجائزة أفضل نقد فني".

وتابعت: "تمنياتي بالتوفيق للمهرجان وللشباب المشاركين بأفلامهم القصيرة جدًا بالمهرجان الذي يُقام في العين السخنة بإذن الله، مبروك وتحياتي للجميع".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

