بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ ميرنا نورالدين والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

11:47 م 08/10/2025
    ميرنا نورالدين (2)
    ميرنا نورالدين (1)

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توهج منتصف الليل باللون الأزرق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، ايه العسل ده، تحفة".

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.

