مايان السيد تنشر صورا وفيديوهات من كواليس تصوير"هيبتا: المناظرة الأخيرة"

كتب : هاني صابر

06:47 م 08/10/2025
كشفت الفنانة مايان السيد، عن صور وفيديوهات من كواليس تصوير فيلمها الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة".

ونشرت مايان، الصور والفيديوهات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كواليس فيلم هيبتا مكنش فيه زيها، وأحلى حاجة كانت اسكندرية، فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة من النهاردة في جميع سينمات مصر".

يذكر أن، مايان السيد تشارك في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين.

