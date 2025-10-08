بجيبة قصيرة وجريئة.. أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد والجمهور يعلق (صور)

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت أسماء، الصور التي ظهرت فيها مرتدية جيبة قصيرة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلويات، الجميلة، قمر، العسل، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "فات الميعاد" وشاركها البطولة أحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.