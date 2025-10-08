إعلان

بجيبة قصيرة وجريئة.. أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

06:29 م 08/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اسماء ابو اليزيد (4)
  • عرض 8 صورة
    اسماء ابو اليزيد (5)
  • عرض 8 صورة
    اسماء ابو اليزيد (6)
  • عرض 8 صورة
    اسماء ابو اليزيد (7)
  • عرض 8 صورة
    اسماء ابو اليزيد (8)
  • عرض 8 صورة
    اسماء ابو اليزيد (3)
  • عرض 8 صورة
    اسماء ابو اليزيد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت أسماء، الصور التي ظهرت فيها مرتدية جيبة قصيرة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلويات، الجميلة، قمر، العسل، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "فات الميعاد" وشاركها البطولة أحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

الفنانة أسماء أبو اليزيد إطلالة أسماء أبو اليزيد أسماء أبو اليزيد على إنستجرام أسماء أبو اليزيد بجيبة ققصرة أسماء أبو اليزيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. جيبوتي 0 - 3 مصر.. هدف ملغي ومحمد صلاح يعزز التقدم