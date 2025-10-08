إلهام شاهين تدعم المصابات بسرطان الثدي: "الكشف المبكر حياة"

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تقديم الدعم لمصابي سرطان الثدي، تزامنًا مع شهر التوعية بالمرض في أكتوبر من كل عام.

ونشرت إلهام مقطع فيديو من مسلسلها "زي القمر" عبر حسابها الرسمي، وعلّقت قائلة: "أكتوبر الوردي، في الكشف المبكر حياة، وشخصية (حياة) في مسلسل زي القمر، حدوتة حتة مني، كان عندها الإرادة والتحدي لتنتصر على المرض وتشفى منه بمساعدة الناس الحلوة اللي حواليها".

وتابعت: "شكرًا لكل صناع هذا العمل الهادف والمحترم.. هذا هو دور القوة الناعمة وإحساسهم بالناس.. تمنياتي بالشفاء لكل المريضات الجميلات".

يُذكر أن مسلسل "زي القمر" شارك في بطولته كل من: إلهام شاهين، أحمد وفيق، نهال عنبر، سارة الشيمي، مؤمن نور، وهو من تأليف شهيرة سلام وإخراج حسام علي.

وكان آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025، وشاركها بطولته الفنان عمرو سعد.





