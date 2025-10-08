بسبب الأميرة ديانا.. ميجان ماركل تتعرض لانتقادات لاذعة ما القصة؟

فدوى عابد في عيد ميلادها: "أتمنى أن تزول الحرب وتتحرر فلسطين"

تعرضت الممثلة الأمريكية ودوقة ساسيكس، ميجان مركل لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان السبب وراء الانتقادات هو نشر ميجان مقطع فيديو لها عبر حسابها "انستجرام"، ظهرت خلاله حافية القدمين داخل إحدى السيارات الفارهة، وقامت برفع قدمها أثناء مرورها بجوار المكان الذي شهد مقتل الأميرة ديانا، وذلك أثناء حضورها إحدى فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

قام أحد المؤثرين على السوشيال ميديا بنشر مقطع فيديو ميجان عبر حسابه على "X" وكتب: "وصفت ميجان ماركل بـ"غير الحساسة" أثناء تصويرها نفسها وهي ترفع قدميها في سيارتها الليموزين قرب موقع تحطم الأميرة ديانا في باريس.

زوج ميجان ماركل هو هاري تشارلز أحد أبناء الأميرة ديانا أميرة ويلز.

