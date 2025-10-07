"فستان شفاف".. بسمة بوسيل تنشر جلسة تصوير جريئة

الرسم والطبخ والخيل.. 20 صورة تكشف هوايات نجوم الفن بعيدًا عن الكاميرا

خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة من رحلتها الخارجية في باريس.

ونشرت بسمة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وجاءت تعليقات، الجمهور، كالتالي: "قلبي ومنورة"، "جميلة أوي"، "جمال عيونك ماشاء الله عليك بسومة"، "ملكة الموضة"، "عليكي عيون".

واحتفلت بسمة بوسيل مؤخرا بطرح ألبومها الجديد بعنوان" حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

