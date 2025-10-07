كنزي دياب تنشر صور جديدة مع جانا من أسبوع الموضة في باريس

كتب- مروان الطيب:

نشرت كنزي ابنة النجم عمرو دياب صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت كنزي في الصور رفقة شقيقتها جانا خلال حضورهما أحد عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وتواصل كنزي نشر العديد من الصور رفقة أشقائها عبدالله وجانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المناسبات، وتحوز على إعجاب متابعيها.

يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

