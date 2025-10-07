"كتاكيت".. مي عمر تنشر صورة رومانسية مع زوجها محمد سامي

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة رومانسية تجمعها بزوجها المخرج محمد سامي، ولاقت الصورة إعجابًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تحتضنه، وعلّقت قائلة: "رجعت تاني".

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات: "أجمل اتنين بحبهم سوا"، "حبايبي"، "ما شاء الله حبيبتي"، "يارب يبعد عنكم كل حاجة وحشة، "كتاكيت".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

