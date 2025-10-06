"أكثر من لوك".. أسما شريف منير تبرز إطلالاتها بالحجاب والجمهور يعلق

شاركت أسما شريف منير متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت أسما صورًا لها مع زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "السلام ليس دائماً صاخ في بعض الأحيان يكون القرار الهادئ للتخلي، والتنفس والبدء من جديد بلطف.

وظهرت أسما جلال مرتدية ملابس واسعة فضفاضة في أكثر من "لوك"، لإبراز إطلالتها بالحجاب التي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلو اللوك"، "شبه القطط خالص"، "فخور بيكي َربنا يثبتك على طاعة الله"، "بتجيبى الشياكه دى منين"، "مشفتش في جمالك".

اقرأ أيضا..

هاني شاكر ومحمد الحلو يحييان حفل ذكرى انتصارات أكتوبر - صور

حمادة هلال: أمي رحلت بس لسه بتكلّمني.. و"نبوية" سر بركة حياتي