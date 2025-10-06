"فستان قصير".. تارا عماد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة في باريس

"من غير فلاتر ولا مكياج".. 25 صورة لنجمات الفن بالذكاء الاصطناعي AI

خطفت الفنانة تارا عماد أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية في باريس.

نشرت تارا على حسابها بموقع "انستجرام"، جلسة تصوير جريئة، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير، كشف عن أناقتها وجمالها.

تفاعل المتابعين مع جلسة التصوير، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر اوي"، "جميلة ومفيش منك"، "شو تحفة"، "هو في جمال كدا في الدنيا".

شاركت تارا عماد في فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

