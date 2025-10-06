"من غير فلاتر ولا مكياج".. 25 صورة لنجمات الفن بالذكاء الاصطناعي AI

حرصت الفنانة نادية الجندي على المشاركة في احتفالات نصر أكتوبر المجيد الذي يوافق اليوم الاثنين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

نشرت نادية الجندي صور من كواليس فيلم "مهمة في تل أبيب" وكتبت: "فيلم مهمة في تل أبيب، تم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المخابرات المصرية، من أحب الأفلام ليا بصمة فى تاريخ السينما المصرية، عمل أفتخر به طول حياتي وأخلد به بعد وفاتي".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "من روائع السينما المصرية، بحب الفيلم ده أوي، ربنا يديكي الصحة وطول لعمر، عمل تاريخي لن يتكرر".

وكانت آخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

