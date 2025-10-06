إعلان

"من غير فلاتر ولا مكياج".. 25 صورة لنجمات الفن بالذكاء الاصطناعي AI

كتب - معتز عباس:

08:42 م 06/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة (3)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة (4)
  • عرض 25 صورة
    الهام شاهين بالذكاء الاصطناعي
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر وهي تمارس التنس
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر وهي تمارس التنس
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر وهي تمارس التنس (3)
  • عرض 25 صورة
    رانيا فريد شوقي
  • عرض 25 صورة
    رانيا ووالدها فريد شوقي
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي (1)
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي (4)
  • عرض 25 صورة
    عبير صبري (3)_1
  • عرض 25 صورة
    عبير صبري بواسطة AI (1)_2
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 25 صورة
    عبير صبري بواسطة AI (3)_4
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي (3)
  • عرض 25 صورة
    مي عز الدين (2)
  • عرض 25 صورة
    مي عز الدين (3)
  • عرض 25 صورة
    عبير صبري بواسطة AI (2)_3
  • عرض 25 صورة
    مي عز الدين (1)
  • عرض 25 صورة
    نادين الراسي بإطلالة جريئة داخل البانيو بواسطة الذكاء الاصطناعي (3)
  • عرض 25 صورة
    نادين الراسي بإطلالة جريئة داخل البانيو بواسطة الذكاء الاصطناعي (2)
  • عرض 25 صورة
    نادين الراسي بإطلالة جريئة داخل البانيو بواسطة الذكاء الاصطناعي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحرص نجمات الفن والغناء على نشر أحدث جلسات تصوير على حسابتهن على السوشيال ميديا، للكشف عن جمالهن في أحدث ظهور، والسعي بشكل مستمر لنشر أكثر الإطلالات تميزًا وجاذبية للحفاظ على التفاعل المرتفع والظهور الدائم على مواقع التواصل.

في خطوة لافتة، بدأت مجموعة من الفنانات في استبدال الأساليب التقليدية بتوظيف صور مصممة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، هذه الصور التي يتم توليدها رقميًا، تخلق مستوى غير مسبوق من الجمال وتبرز الملامح بطريقة مثالية، دون الحاجة إلى وضع المكياج أو استخدام "فلاتر" الهواتف المحمولة.

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة لنجمات تم توليدها وتصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي AI.

اقرأ أيضا..

قرار صادم من نجل فضل شاكر بعد تسليم والده للجيش اللبناني

"فستان جلد".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يعلق

الذكاء الاصطناعي نجمات الفن عبير صبري جوري بكر نادين الراسي شيماء سيف درة إلهام شاهين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان