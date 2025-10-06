"من غير فلاتر ولا مكياج".. 25 صورة لنجمات الفن بالذكاء الاصطناعي AI

تحرص نجمات الفن والغناء على نشر أحدث جلسات تصوير على حسابتهن على السوشيال ميديا، للكشف عن جمالهن في أحدث ظهور، والسعي بشكل مستمر لنشر أكثر الإطلالات تميزًا وجاذبية للحفاظ على التفاعل المرتفع والظهور الدائم على مواقع التواصل.

في خطوة لافتة، بدأت مجموعة من الفنانات في استبدال الأساليب التقليدية بتوظيف صور مصممة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، هذه الصور التي يتم توليدها رقميًا، تخلق مستوى غير مسبوق من الجمال وتبرز الملامح بطريقة مثالية، دون الحاجة إلى وضع المكياج أو استخدام "فلاتر" الهواتف المحمولة.

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة لنجمات تم توليدها وتصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي AI.

اقرأ أيضا..

قرار صادم من نجل فضل شاكر بعد تسليم والده للجيش اللبناني

"فستان جلد".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يعلق