"فستان جلد جريء".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يعلق

شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على السوشيال ميديا، جلسة تصوير جريئة خطفت بها الأنظار.

وظهرت هيفاء بإطلالة جديدة وغير تقليدية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان جلد قصير، خطفت بها أنظار المتابعين.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل وأحلى واحدة"، "سوبر ومان"، "كمية جمال مش طبيعية".

أطلقت هيفاء وهبي، الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويضم الجزء الأول من ألبوم 6أغاني وهي: "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.

