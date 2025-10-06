"الأحمر يليق بكِ".. درة تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

"من غير فلاتر ولا مكياج".. 25 صورة لنجمات الفن بالذكاء الاصطناعي AI

خطفت الفنانة التونسية درة أنظار المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير.

ونشرت درة صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية في باريس.

نالت الصور إعجاب المتابعين الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "قمر بالأحمر"، الأحمر لايق عليكي"، "قمر 14"، جميلة أوي".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

