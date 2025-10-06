بعد طلبها رسوم وإغلاق منزله.. هل خالفت أسرة العندليب وصيته؟

كتب-مصطفى حمزة:



قامت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، بإغلاق الصفحة الخاصة بمنزله على موقع فيسبوك، عقب تصاعد الجدل المثار عن قرارها بإغلاق المنزل.



وأثارت أسرة عبدالحليم حافظ، الجدل عقب نشرها بيانًا عبر الصفحة الرسمية لـ منزل العندليب، أعلنت من خلاله احتمالية فرض رسوم لزيارة المنزل، للتمكن من عمل صيانة دورية وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وذلك من خلال تطبيق سيتم تدشينه.

وجاء نص البيان كما يلي: "للأسف تم غلق حجز زيارات المنزل نهائيًا، ولا توجد أي زيارات أخرى بعد الزيارات التي تم حجزها بالفعل، والتي تنتهي منتصف شهر نوفمبر لحين عمل Website وApplication، يتم الحجز فقط من خلاله وسيتم الإعلان عنه حين الانتهاء منه لتنظيم الزيارات والتواصل معنا بشكل أفضل".

وأوضحت: "غالبًا سيكون الحجز بعد ذلك بمقابل مبلغ رمزي للمصريين ومبلغ آخر لغير المصريين وأي تصوير لمحتوى أو لبرامج سيكون بمقابل مادي حتى نستطيع المحافظة على المنزل، وعمل الصيانات الدورية له وتعيين أشخاص لمرافقة الزوار، وشرح جميع التفاصيل داخل المنزل لأننا لا نستطيع مواكبة ما يحدث الآن من طلبات زيارة مستميتة ومكالمات بشكل مستمر لا نستطيع الرد عليها جميعًا، وأيضًا سيكون من ضمنها مصاريف تشغيل الصفحة التي سيتم من خلالها الحجز ومصاريف تطوير الـ Application الخاصة بمنزل حليم لاحقًا".



ومع تصاعد الجدل، نشرت أسرة العندليب، بيان أخر، وكتبت : "بما إن محدش بيقدر أي شيء و الكل بيهاجم بدون أي مبرر أو حق.. منزل حليم مغلق للأبد ونهائياً ولن يتم فتحه مرة أخرى إلا في ذكرى وفاته فقط مجاناً للعدد الذي يتحمله المنزل".

وأضافت: "أي حد عمل حجز وعنده موعد ابتداءً من غداً فهو ملغى بعتذر لكم.. هنستفيد إيه من وجع القلب والضغط وقلة الأدب وعدم التقدير كده كده اللي بيحب حليم هيفضل يحبه و أعداءه هيفضلوا حاقدين عليه حتى آخر الزمن وفتح البيت أو غلقه مش هيأثر على حب الناس في شئ.. شكرًا".



وكان محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، والمشرف على صفحة عبد الحليم حافظ، قد نفى في أغسطس الماضي، ما تردد عن قيام ملياردير مصري يدعى أحمد عيسى، بشراء المنزل.



وقال في بيان نشره ، عبر الصفحة: "منزل حليم كان و مازال وسيظل بإذن الله مفتوح لكل جماهير و محبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليداً لذكراه و عملاً بوصيته، رابعاً: أسرة حليم هي فقط من يصرف على صيانة المنزل ومصاريف تشغيله ولا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات و لا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل و لا نقبل أي تبرعات من أي جهة أياً كانت لصيانة المنزل و الحمدلله قادرين على فتح المنزل للجمهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها".