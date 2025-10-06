إعلان

رانيا يوسف وليلى زاهر ومي عمر.. 25 صورة رومانسية للنجمات مع أزواجهن

كتب : معتز عباس

02:00 ص 06/10/2025
    اية سماحة وزوجها (1)_3
    اية سماحة وزوجها (2)_5
    داليا البحيري وزوجها (2)_6
    داليا البحيري وزوجها_7
    رانيا يوسف وزوجها في عرض فيلم هيبتا 2 (1)_8
    رانيا يوسف وزوجها في عرض فيلم هيبتا 2 (2)_9
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة (3)_11
    اية سماحة وزوجها (1)_4
    سلمى ابو ضيف وزوجها_13
    سلمى ابو ضيف وزوجها_14
    مي عمر وزوجها محمد سامي (2)_15
    مي عمر وزوجها محمد سامي (3)_16
    مينا مسعود وايميلي شاه (1)_17
    مينا مسعود وايميلي شاه (2)_18
    نيكول سابا وزوجها يوسف الخال (1)_19
    نيكول سابا وزوجها يوسف الخال (2)_20
    هاجر احمد وزوجها (1)_21
    هاجر احمد وزوجها (2)_22
    هشام جمال وليلى زاهي (2)_23
    هشام جمال وليلى زاهي (3)_24
    هنادي مهنا وزوجها احمد خالد صالح (1)_25
    هنادي مهنا وزوجها احمد خالد صالح (2)_26
    سلمى ابو ضيف وزوجها (2)_12
    اسما شريف منير وزوجها أحمد شامل (3)_2

تحرص نجمات الفن على التقاط صورًا تذكارية وتوثيق أجمل اللحظات الرومانسية التي تجمعهن بأزواجهن في أكثر من مناسبة وفي حفل غنائي والمهرجانات.

وتشارك النجمات جلسات التصوير مخصص مع الأزواج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهدف اللقطة إلى إظهار جانب الهدوء والاستقرار في حياتهن بعيداً عن ضغوط العمل.

تستعرض نجمات الفن أحدث صيحات الموضة في جلسات التصوير الاحترافية، لإبراز أناقتهن المتفردة وجمالهن الساحر من خلال أزياء مصممة بعناية.

في التقرير التالي، نستعرض 25 صورة لنجمات الفن مع أزواجهن في جلسات تصوير رومانسية، أبرزهم ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة، مي عمر وزوجها محمد سامي، ايه سماحة وزوجها، سلمى أبو ضيف وزوجها، أسما شريف منير وزوجها، هاجر أحمد وزوجها، وغيرهن.

رانيا يوسف ليلى زاهر مي عمر

