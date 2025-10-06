رانيا يوسف وليلى زاهر ومي عمر.. 25 صورة رومانسية للنجمات مع أزواجهن

"لايقين على بعض".. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في جلسة تصوير جديدة

تحرص نجمات الفن على التقاط صورًا تذكارية وتوثيق أجمل اللحظات الرومانسية التي تجمعهن بأزواجهن في أكثر من مناسبة وفي حفل غنائي والمهرجانات.

وتشارك النجمات جلسات التصوير مخصص مع الأزواج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهدف اللقطة إلى إظهار جانب الهدوء والاستقرار في حياتهن بعيداً عن ضغوط العمل.

تستعرض نجمات الفن أحدث صيحات الموضة في جلسات التصوير الاحترافية، لإبراز أناقتهن المتفردة وجمالهن الساحر من خلال أزياء مصممة بعناية.

في التقرير التالي، نستعرض 25 صورة لنجمات الفن مع أزواجهن في جلسات تصوير رومانسية، أبرزهم ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة، مي عمر وزوجها محمد سامي، ايه سماحة وزوجها، سلمى أبو ضيف وزوجها، أسما شريف منير وزوجها، هاجر أحمد وزوجها، وغيرهن.

